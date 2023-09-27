Коли Україна може технічно обійти РФ і здобути перемогу: у Міноборони зробили прогноз

Олександр Павлюк висловив надію, що у наступному році Україна переможе у війні.

В України є свої ракети. Ми з допомогою партнерів і самі також багато робимо для цього, щоби перегнати Росію у технічному оснащенні.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"У нас свої ракети. Ми також працюємо, крейсер "Москва" цьому чудовий показник. Ми з допомогою партнерів і самі також багато робимо для цього, щоби перегнати Росію по технічному оснащенню", - зазначив посадовець.

Також читайте Чи збільшиться взимку інтенсивність ракетних атак РФ на Україну: військовий експерт дав відповідь

Олександр Павлюк також зробив прогноз, коли Україна може здобути перемогу у війні.

"Надіюсь, в наступному році ми переможемо", - резюмував він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що зимовий період може бути складним для українців. Наразі тривають роботи з підготовки. Не виключено, що росіяни знову битимуть по енергосистемі.

Читайте також: