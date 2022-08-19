Коли Україна може завдати удару по Кримському мосту: експерт пояснив

Кримський міст потрібно зробити непридатним для пересування. Тоді РФ не зможе постачати в окупований Крим техніку та ресурси.

Російські окупанти через Кримський міст постачають на півострів військову техніку та інші ресурси. Тому його потрібно зробити непридатним для пересування, як Антоновський міст на Херсонщині.

Про це в інтерв’ю виданню “Главред” розповів директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін.

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“Антонівський міст ніби й не зруйнований, але пересуватися по ньому неможливо. Те ж саме можна зробити і з Кримським мостом. Особливо – із залізничним. Це вже можна зробити. В результаті не обваляться опори, міст залишиться, але їздити по ньому буде неможливо. А раз по мосту не можна буде їздити, значить, фактично припиниться постачання Криму, перекидання туди необхідної техніки і ресурсів”, - наголосив Олег Соскін.

Він також додав, що Україні, операцією у Новофедорівці, потрібно було продемонструвати, що наша армія може добратися до Криму. Це також демонстрація західному світу, що наша країна не зупиниться.

“Для Путіна удар по аеродрому в Новофедорівці – це колосальний репутаційний удар. Зеленський добре так приклався чоботом до його обличчя. Адже Росія зазнала серйозних втрат: кілька десятків людей загинуло - мабуть, льотчики і механіки, - знищені склади, літаки і машини. Це серйозний удар для всіх, хто живе на Кримському півострові, і для російського керівництва, для Кремля. Керівництво України переходить на новий рівень і готове до цього”, - підкреслив політолог.

За його словами, ситуація в Криму буде залежати від успіхів ЗСУ в Херсоні.

“Якщо до початку листопада правий берег Херсона буде звільнений, то українська армія вже не зупиниться. Логіка подій така, що ЗСУ будуть просуватися далі. А по мірі просування далі, українська армія буде все більше ударів наносити вглиб території ворога – відповідний потенціал уже є. І якщо українські війська прорвуться до Криму, то степовий Крим, Євпаторія, Феодосія, Саки будуть звільнені. Не знаю, як Севастополь”, - зазначив директор Інституту трансформації суспільства.

Нагадаємо, що від вибухів на авіабазі "Саки" в Криму понад половина бойових літаків Чорноморського флоту РФ вийшли з ладу.

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