Коли Україна може звільнити захоплені Росією міста: відповідь генерала

Україна хоче повернути усі свої землі, включно з Кримом, але для цього знадобиться нова зброя від партнерів.

Російська армія зазнає невдач в Україні, проти якої їх відправив воювати Путін, і незабаром ЗСУ підуть у контрнаступ, який дозволить вибити окупантів з України.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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"У нас недостатньо сил для того, щоб остаточно зупинити наступ противника по всій лінії фронту, а також відбити війська РФ від Харкова та підготуватися до контрнаступальної операції оперативного рівня в районі Херсона. Для цього нам потрібні сили", - сказав він.

З його слів, Україні потрібне масоване і швидке постачання озброєнь, щоб відбити ворога.

"Хотілося б, щоб у поточному році Україна виконала ті оперативні завдання, контрнаступальні операції у різних напрямках, про які я згадав – у районі Харкова, Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя. Завдання нашої оборонної операції полягає в тому, щоб зупинити противника на всьому фронті та змусити його перейти до оборони. Якщо вдасться, цей етап має перерости в оперативну паузу. Якщо ні, то під час подальшого ведення бойових дій нам необхідно формувати оперативний стратегічний резерв", - відповів Романенко.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "картина перемоги" України у війні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним, змістилася до звільнення всіх українських територій від кремлівської окупації. Він зауважив, що у перші місяці війни перемога для України полягала у відведенні російських військ на позиції до 24 лютого та оплаті завданих збитків. Нині ж, він переконаний, що Україна виграє битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для загальної перемоги у війни з РФ.

Раніше у МЗС Франції перелічили чотири стратегічні помилки Путіна у війні проти України.

Українські військові просуваються у Херсонську область - звернення Зеленського за 23 липня

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