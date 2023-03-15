Коли Україна нарешті отримає сучасні винищувачі: чого бояться США та союзники

Американські сенатори виступають за те, аби надати Україні винищувачі F-16.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак.

“Багато країн, які допомагають Україні, перебувають у своїй передвиборчій логіці, починаючи від Туреччини, продовжуючи Естонією і закінчуючи головним нашим партнером — Сполученими Штатами. Підготовка українського інформаційного поля до винищувачів F-16 і не лише почалася значно раніше, ніж передостанній чи останній Рамштайн, який мав стати літаком. Це головний маркер. Далі йде інформаційний супровід. На Рамштайнах постійно або оприлюднюють, або фіксують вже прийняті рішення внаслідок підготовчої роботи тощо. Не можна обговорювати на рівні прийняття рішення в конкретному кабінеті, де, наприклад, присутній з 154 країн такий пан, як Орбан. Його там просто ставлять до відома вже у форматі прийнятих рішень. Так я дивлюсь на цю проблему. ”, - зазначив Володимир Копчак.

Він також додав, що якщо нам передадуть F-16 з озброєнням ракет AMRAAM з дальністю 120 км, то тоді винищувачі зможуть виконувати функції протиповітряної оборони.

“Про номенклатуру F-16 нам не розповідають і це дуже добре. Але там номенклатура роботи по землі і ракети можуть мати дальність 70-80 км +120. Нас застережують, що їх будуть збивати над окопами. Такі оцінки нерелевантні, тому що в нинішніх умовах бою навіть ударні вертольоти Apache — найкращі в світі — не використовують таким чином, щоб їх можна було збити з окопа. Тобто навіть кероване або некероване озброєння розробляється з такою дальністю, щоб польові засоби ППО їх не збивали, а збивали щось більш істотне. Питання винищувачів системно опрацьовується і це головне. Пілоти теж готуються”, - наголосив Копчак.

Нагадаємо, що у США анонсували збільшення кількості країн, які передадуть Україні системи ППО.

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