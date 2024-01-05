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Коли Україна нарешті отримає винищувачі F-16: військовий експерт пояснив

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Коли Україна нарешті отримає винищувачі F-16: військовий експерт пояснив

Винищувачі F-16 / Фото: ТСН.ua

Поява цих літаків в українському небі відразу позначиться на статистиці втрат окупантів.

Україна може отримати перші винищувачі F-16 в лютому або березні. Поява цих літаків в нашому небі відразу позначиться на втратах російських окупантів.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

"Мій прогноз... лютий-березень... Є різні повідомлення, коли починалися тренування. Тренування – це 5-8 місяців, але наші пілоти дуже мотивовані. Звісно, першими підуть найбільш грамотні, найбільш розумні хлопці", - наголосив військовий експерт.

На його думку, поява цих літаків в українському небі відразу позначиться на статистиці втрат російської військової техніки. 

"Діяльність F-16 в першу чергу це буде по результатам, по повідомленням Генштабу", - додав Нарожний.

Нагадаємо, що українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
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