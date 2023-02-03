Коли Україна отримає ракети GLSDB: у Bloomberg назвали терміни

У новий пакет допомоги для Україіни також увійдуть протипіхотні міни Claymore

США виділить Україні новий пакет допомоги. До нього увійдуть високоточні далекобійні ракети GLSDB виробництва Boeing суму до 200 мільйонів доларів.

Про це інформують співрозмовники Bloomberg.

Як передає видання, ракети зараз лише на замовленні у виробника. В Україні ж вони можуть з'явитися через дев'ять місяців після укладання контракту.

Зазначимо, що бойова частина боєприпасу призначена для ураження укріплених цілей до 150 км і може пробити до метра залізобетону. Крім того, вони поєднують авіабомбу малого діаметра, яка керується супутниками GPS і армійською ракетою.

Також у США представили 250-фунтову бомбу малого діаметру з GPS-наведенням у 2006 році. Особливість зброї полягає в тому, що після запуску з установки HIMARS бомба відділяється від ракети в польоті, розкриваючи міні-крила, і летить до своєї мети, визначеної по GPS.

Відомо, що у новий пакет також увійдуть протипіхотні міни Claymore, 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням, обладнання підтримки ракет Patriot і переносні ракетні установки Mk 153.

Нагадаємо, що далекобійна зброя надана США дозволить з контрольованої Україною території вражати цілі до узбережжя Азовського моря.

Водночас Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західна зброя не буде залучена до атак на територію Росії.