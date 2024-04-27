Коли Україна отримає винищувачі F-16: військовий експерт назвав головну умову

За словами військового експерта, керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, американські винищувачі F-16 з'являться в Україні тільки за наявності належного захисту аеродромної інфраструктури.

Таку думку він висловив в ефірі Radio NV.

"Тільки тоді, коли в нас буде стала система ППО, тільки в цьому випадку. Я думаю, ми могли б їх вже бачити, у принципі, аеродромна інфраструктура до цього готувалася пришвидшено, десь в три-чотири рази швидше наші Повітряні сили і технічний персонал оснащують летовища, тому що прийом [на озброєння – ред.] F-16 – іноді справа років", – підкреслив експерт.

Олександр Мусієнко нагадав, що за словами Володимира Зеленського, Україна протримається без допомоги США максимум до березня-квітня, зокрема через нестачу ракет ППО. І про це президент проінформував спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

"Хто нам дасть літаки за таких умов, якщо нам не вистачає ППО прикрити деякі об'єкти? Відповідно, зараз завдання буде зокрема наростити прикриття стратегічних об'єктів, таких як аеродроми. Після того, коли буде гарантовано захист, прикриття, тоді, я думаю, що і з’являться F-16. З нашого боку підготовка до цього продовжується і дуже швидко та інтенсивно", – пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, Олександр Мусієнко розповів, яких основних цілей зможуть досягнути ЗСУ завдяки допомозі від США.

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