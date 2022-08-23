Коли Україна вийде на кордони 91-го року та як закінчити війну - Жданов

Коли Збройні сили відсунуть росіян за межі України, вони зможуть обстрілювати нашу територію, а наші війська не обстрілюють територію за межами наших кордонів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи це безвихідна ситуація і чи є рішення.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Звичайно ж, рішення завжди є. Ми були в з вами в цій ситуації протягом 8 років. Згадайте Мінські домовленості, лінію розмежування, стояння наших та російських військ з двох сторін цієї лінії. Ми постійно пропонували ініціативи щодо перемир'я, припинення вогню. Ми навіть робили припинення вогню в односторонньому порядку, а російські війська обстрілювали територію наших позицій. Те саме може спостерігатися тут", - сказав він.

За його словами, є кілька варіантів вирішення цих питань. Наприклад, дипломатичний варіант, Україна може призвати миротворчі сили.

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"Варіант другий. Якщо ж ООН не зможе вирішити це питання. Ми можемо створити міжнародну коаліцію, яка з третіх країн, не учасників конфлікту, виділить війська і поставить їх між нами. І якщо Російська Федерація вистрелить у такого солдата, ці країни автоматично вступлять у війну. А ООН повинна буде в цьому випадку застосувати санкції до Росії як до країни, яка не виконує норми міжнародного права щодо правил та норм ведення війни", - каже Жданов.

Третій варіант, це вогневий вплив – "відповідь".

"Ведення вогню у відповідь, а іноді навіть вогню на попередження, коли батарея або САУ противника висувається на лінію вогню, можна дати попереджувальний постріл, а можна її і знищити. Це силовий варіант", - розповів експерт.

Олег Жданов каже, що також можуть бути комбінації цих варіантів.

"Наше головне завдання на сьогодні – досягти наших кордонів 1991 року, вийти на державний кордон. Далі вже вирішуватимемо ситуацію в міру того, як вона розвиватиметься", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Жданов проаналізував варіанти звільнення південного сходу України.

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