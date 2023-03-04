Коли Україна влаштує контрнаступ: ветеран війни назвав конкретні місяці

Піти в контрнаступ ЗСУ зможуть, коли до України почне прибувати західна техніка, а наразі захисники знекровлюють ворога на фронті.

Таку думку військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман висловив у ефірі "24 каналу".

Аналітик повідомив, що на сьогодні можливе зовсім невелике просування російських окупантів наразі на певних ділянках фронту.

За даними Гетьмана, біля Кремінної зосереджено до 120 тис. російських військових, до 2000 одиниць важкої техніки та до 700 стволів артилерії. Така ж кількість загарбників перебуває і біля Вугледара.

Майор запасу зазначив, що водночас під Бахмутом участь у боях бере дещо менше російське угруповання.

"Пробитися до Ізюма, Лимана та Слов'янська вони (окупанти – ред.) поки що не можуть. Ми там тримаємо оборону. Я не кажу, що краще, ніж у Бахмуті. В Бахмуті ми там багато чого зробили. Але чомусь там у них (ворога – ред.) не виходить. Чому? Може, місцевість, наші позиції, які ми займаємо, більш зручні. Може, вони ще не кинули весь резерв і дивляться, що відбувається безпосередньо під Бахмутом, а потім вже посилять якісь наступальні дії біля кремінної або Вугледара. Подивимось", – розповів військовий аналітик.

Він також запевнив, що Генштаб ЗСУ та військове керівництво були готові до такого розвитку подій і попереджали, що на певних ділянках фронту можливе незначне просування противника.

"Це не треба сприймати як поразку, це треба сприймати як тактичну, активну оборону, вимотування ворога, щоб знекровлювати його сили. І потім, коли ми будемо повністю готові, в тому числі і постачання тої техніки, яку ми очікуємо, тоді десь за місяць, за два – квітень, скоріш за все, травень – ми вже будемо готові до наших контрнаступальних дій", – прогнозує Гетьман.

Нагадаємо, напередодні ексрадник ОП Олексій Арестович висловив переконання, що в України все готово для контрнаступу і командування очікує лише на гарну погоду. На думку аналітика, контрнаступ ЗСУ може стартувати в середині квітня.

Таку думку поділяє і військовий експерт Олег Жданов. Він передбачає готовність війська до контрнаступу в кінці квітня-на початку травня.

На думку військовослужбовця ЗСУ Євгена Карася, напрямком весняного контрнаступу ЗСУ будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.

Читайте також: