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Коли Україна вперше вдарила по Криму ракетами ATACMS: Залужний назвав дату

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Коли Україна вперше вдарила по Криму ракетами ATACMS: Залужний назвав дату

Ракети ATACMS / Фото USAASC

На думку головнокомандувача ЗСУ, окупований український півострів є стрижнем путінського проєкту відновлення імперії.

Україна вперше завдала удару по окупованому Криму американськими ракетами великої дальності ATACMS 30 жовтня. 

Про це пише The Economist, цитуючи слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Він також заявив, що Крим, на його думку, залишається найвразливішим місцем диктатора Володимира Путіна. Окупований український півострів є стрижнем проєкту Путіна з “відновлення імперії”, а його “легітимність” ґрунтується на “поверненні” його в Росію.

Як пише The Economist, за останні кілька місяців Україна перенесла війну на півострів, який Путін окупував у 2014 році і який залишається критично важливим для логістики його війни.

“Він має знати, що це частина України і що там йде війна”, — сказав Залужний.

Нагадаємо, 17 серпня Україна запустила ракети ATACMS по російських цілях. Це стало першим випадком, коли зброя, надана США, була застосована в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1620
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