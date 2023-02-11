Коли Україна зможе вступити в ЄС і НАТО: Зеленський назвав терміни

Володимир Зеленський вважає, що Україна буде у НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним.

Деякі світові лідери вважають, що нашій країні знадобиться 10 років, аби стати повноцінним членом Євросоюзу. Однак Володимир Зеленський так не думає.

Під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan, український лідер сказав, що Україна стане членом ЄС вже за два роки.

Президент переконаний, що Україна має для цього всі підстави.

Також читайте Президент Фінляндії вірить, що країна вступить до НАТО в липні цього року

Про це повідомляє "24 канал".

"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки", – зазначив очільник країни.

Разом з тим Зеленський нагадав, що Україні потрібні гарантії безпеки. І найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається і до Альянсу.

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня президент повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Винищувачі F16: європейські партнери чекають на "зелене світло" від НАТО

Читайте також: