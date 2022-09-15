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Коли Україна зможе звільнити Херсон: Жданов назвав місяць

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Коли Україна зможе звільнити Херсон: Жданов назвав місяць

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Угрупування російських військ на лівому березі відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства.

Україна, ймовірно, зможе звільнити Херсон у жовтні цього року.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Десь у жовтні місяці ми повинні бути дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому що уже зараз це угрупування на лівому березі відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства. Понтони вони там не змогли наладити, ми їх топимо постійно. Баржі, які вони намагаються ватажити технікою. Але ж це не Антонівський міст, де чотири смуги і КАМаЗи цілодобово везли все, що потрібно. Вони тепер вертольотами возять. Це найдорожчий вид транспорту і малотонажний", - сказав експерт.

Жданов додав: "Думаю, що жовтень стане ключовим місяцем звільнення правобережної України на півдні нашої країни".

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, як окупанти створили собі проблеми на Херсонщині.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
646
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