Коли Україна значно посилить повітряну оборону від ворожих цілей: Резніков потішив хорошим прогнозом

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за декілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Навіть найсучасніші системи світу не гарантують стовідсотковий захист неба, навіть у Сполучених Штатах. Високий відсоток, коли вони досягають хоча б 80% захисту – це вважається дуже-дуже високий рівень. Хочу сказати, що наші сучасні Повітряні сили, системи ППО і захисту неба – вони вже на сьогодні приблизно 60% збивають повітряні цілі, які несуть загрозу і смерть. Це стосується крилатих, балістичних ракет і так далі. А по дронах ефективність набагато вища", - сказав український міністр.

Резніков зауважив, що у першу чергу захищають об’єкти критичної інфраструктури, потім - населені пункти.

"Звісно, що кожен новий елемент – це можливість захистити спочатку об’єкти критичної інфраструктури, потім населені пункти і таке інше. Тому що у нас велика країна. Тому є, що захищати. Тому будемо рухатись для того, щоб відсоток ріс. Я думаю, що за пару місяців ми досить значно посилимо нашу повітряну оборону", - додав він.

Робота української ППО по дронах-камікадзе

Росія останнім часом атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе, які закупила з Ірану. Втім, українська армія навчилася швидко збивати ворожі цілі. Як поінформували у Повітряних силах, протягом останніх двох тижнів українським військовим вдалося збити 85% іранських дронів "Shahed-136".

Речник Повітряних сил додав, що збиття "шахідів" з автоматичної зброї є малоефективним. Ба більше - в густонаселених місцях це ще й небезпечно.

Також, як повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела, сили ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе. Іранські інструктори "безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі".

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