"Коли в нас буде потреба": стало відомо, що Україна буде робити з Кримським мостом

"Коли в нас буде потреба": стало відомо, що Україна буде робити з Кримським мостом

Поставки зброї та особистого складу в Крим здійснюються декількома способами: автомобільним та залізничним через Кримський міст.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ повідомив керівник безпекових програм центру глобалістики “Стратегія XXI” Павло Лакійчук.

"Поставки зброї та особистого складу в Крим здійснюються трьома способами: автомобільним та залізничним через Кримський міст, суднами з Новоросійська до Севастополя, а також авіаційним способом. Коли буде знищено усі три канали поставок, в нас буде можливість і, головне, я хотів би акцентувати на тому, коли в нас буде потреба. Ми маємо різноманітні види зброї. Генштаб їх застосовує у тій послідовності, яку вважає за потрібне і по тим об'єктам, що потрібно знищити саме зараз”, - розповів Павло Лакійчук.

Окремо він додав, що коли в Україні буде потреба зруйнувати Кримській міст, “він буде знищений”.

Нагадаємо, що в звільнених від окупантів населенних пунктах Харківщини знайшли тіла 63 окупантів.

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