Коли в РФ закінчиться мобілізаційний ресурс: Коваленко зробив невтішний прогноз

Держдума РФ ухвалила черговий закон, який стимулює росіян підписувати контракти з Міноборони на вбивство українців. Тому в Росії мобілізаційний ресурс ніколи не скінчиться.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Крім разових виплат, які у низці регіонів досягають 5 мільйонів рублів, путінський режим пішов на безпрецедентний крок — списання [прострочених — ред.] кредитів до 10 млн рублів. Тобто, згідно з офіційним курсом, це списання кредитів на 100 тисяч доларів", – пояснив Коваленко.

Дія нового закону поширюється на мобілізованих росіян, призовників та контрактників, які підпишуть контракти після 1 грудня 2024 року терміном щонайменше на 12 місяців. Крім того, кредити обіцяють списувати не лише цим категоріям військовослужбовців, а й їхнім подружжям.

"Коли ж я порушую питання про необхідність запровадження разових виплат для добровольців хоча б у межах 10 тисяч доларів, то чую тисячі виправдань чому це неможливо і жодної пропозиції як це можна реалізувати. Хоча такі можливості є", — підкреслив експерт.

Військово-політичний оглядач вважає, що фінансова мотивація значною мірою вирішила б проблему мобілізації в Україні, але для законодавчої та виконавчої влади ця тема продовжує залишатись "табу". А ось вороги активно користуються перевагами фінансової мотивації військовослужбовців із самого початку повномасштабного вторгнення та отримують необхідний результат.

"Продовжуємо розмірковувати далі про рекрутингові програми, розпуск ТЦК та інші хайпові, але абсолютно марні пропозиції, замість того, щоб просто почати людям платити гроші і гарантувати їм фінансове забезпечення на належному рівні", — додав Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. У жовтні кількість убитих і поранених російських військових стала найбільшою выд початку повномасштабного вторгнення, але російську армію не можна назвати виснаженою, оскільки в першій половині 2024 року Росії вдавалося мобілізувати близько 900 осіб щодня.

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