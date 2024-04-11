Коли в США схвалять пакет допомоги для України: спікер Палати представників відповів

Розгляд законопроєкту є складною справою в дуже непростий час.

Серед конгресменів США триває дискусія щодо формату майбутнього пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон на пресконференції після повернення Палати до роботи після перерви, пише "Голос Америки".

"Щодо пакета про додаткове фінансування, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання у дуже складний час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього. Але необхідно досягнути консенсусу щодо цього питання. І це те, над чим ми працюємо", — сказав Джонсон.

Раніше стало відомо, що голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а, можливо, й пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи помʼякшення опозиції з боку республіканців.

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення 106 мільярдів доларів, із яких понад 61 мільярд доларів передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

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