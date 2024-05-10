Коли Україна зможе перехопити ініціативу на фронті: військовий експерт дав відповідь

Ми не зможемо відкинути російську авіацію, поки в нас не буде F-16. А вони нам мають надійти до липня. Це два місяці якраз.

Про це в ефірі "1+1" заявив військовий експерт Михайло Самусь, коментуючи наставання критичної фази війни, про яку казав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк.

"Вікно можливостей, можна вважати, – півтора місяці. Але сьогодні була інформація, що F-16 надійдуть до липня. Це два місяці якраз. Тобто поки в нас не буде F-16, ми знову не зможемо відкинути російську авіацію, Су-34, які кидають КАБи, ФАБи. Це означає, що навіть якщо в нас буде достатньо боєприпасів, все рівно КАБи, ФАБи будуть летіти на голови українськиї військ, і це погано. А критично – тому що насправді, як тільки в нас буде достатньо боєприпасів, достатньо систем ППО, будемо сподіватися, F-16, то у нас буде можливість перехопити ініціативу і тоді вже самим планувати певні контрнаступальні дії. Я не скажу "операції", але "дії" – можна", – зазначив Самусь.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк заявив, що критична фаза війни настане у найближчі два місяці. Оскільки американська допомога тільки починає надходити на лінію фронту, командування російської окупаційної армії посилює тиск, щоб виснажити недостатньо забезпечені українські війська.

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