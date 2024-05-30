Коли в Україні можуть з'явитися F-16: військовий експерт вказав на важливу ознаку

Літаки F-16, які Україна має отримати, є найдієвішим способом, щоб змінити перебіг війни.

Про це заявив військовий експерт Петро Черник в коментарі "24 Каналу"

"Є деякі пасивні ознаки, що F-16 мають з'явитися в Україні. Я вбачаю їх в тому, що шведи оголосили про величезний пакет допомоги, де з'явилися два унікальні класи зброї: Saab 340 – станція радіотехнічної розвідки (турбогвинтовий літак – ред.) та ракети Rb 99. Крім цього, F-16 можуть брати на борт ракету AGM-158 JASSM – відстанню до 900 кілометрів. І це направду може бути переворотом, навіть аеродром в Енгельсі можна буде перетворити на попіл", – підкреслив Черник.

Нагадаємо, Україна отримає 16-й пакет військової допомоги від Швеції, до складу якого увійдуть літаки дальнього радіолокаційного стеження (ДРЛС). Завдяки устаткуванню, встановленому на літаках, ЗСУ зможуть бачити ворожі цілі на воді та в повітрі на значно дальшій відстані. Про вміст нового пакету допомоги оголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Читайте також: