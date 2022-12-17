Коли в Україні закінчиться війна: генерал ЗСУ назвав термін, який приємно здивує

Також у ЗСУ сподіваються, що Україна невдовзі здобуде перемогу.

У Збройних силах сподіваються, що Україна поверне усі окуповані Росією території, включно з Донбасом та Кримом, наступного року.

Про це повідомив командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News.

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"Колись я обов'язково напишу мемуари, - відповів він із посмішкою на запитання про військові спецоперації в Україні. - Я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє".

Він наголосив, що у плані із деокупації України обов'язково є повернення Криму.

"Крим - це обов'язково - це лише питання часу. Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року. Але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення", - сказав Кавольчук.

На запитання журналістки про приблизний "графік перемоги, він висловив надію, що це станеться незабаром".

Коли закінчиться війна: прогнози

Російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман вважає, що Путіна "скине з трону" його близьке оточення після того, як переконається, що диктатор остаточно програв війну. Це моде статися скоро.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула припускає, що війна Росії проти України може завершитися в березні 2023 року.

Сам же Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися. Втім, експерти пояснюють його слова тим, що очільник Кремля блефує і хоче домовитися з Заходом.

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