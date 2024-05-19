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Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ

Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ

Військовий експерт та майор ЗСУ Олексій Гетьман / Фото: ТСН.ua

Майор ЗСУ розповів, коли Україна зможе перехопити ініціативу на фронті.

Військовий експерт та майор ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року. 

Про це він розповів "Главреду".

"Війна в Україні триватиме ще кілька років, це очевидно", - зазначив він.

Гетьман також передбачає відступ окупаційної армії Росії на певних ділянках фронту. Проте він зауважив, що певні тактичні успіхи в росіян можуть бути, але не більше.

"Ні обвалу фронту, ні великого прориву не буде. Війна перейде в позиційні бої, а ми одночасно будемо накопичувати те озброєння, яке нам передаватимуть західні партнери. І тоді до вересня-жовтня ми зможемо перехопити тактичну ініціативу принаймні на півдні", - резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ частково повернули позиції, захоплені окупантами.

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