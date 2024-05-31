Коли в Україні закінчиться війна: відомий мольфар дав невтішний прогноз

В Україні невдовзі можуть завершитися активні бойові дії, однак повного припинення війни поки не варто очікувати.

Про це повідомив мольфар Макс Гордєєв, пише УНІАН.

За його даними, найімовірніше, активні бойові дії можуть завершитися до жовтня 2024 року, але стабільний мир буде встановлено тільки після значних політичних змін у Росії.

"Бачу, що міжнародне співтовариство і далі чинитиме тиск, що призведе до ослаблення військового потенціалу Росії. Цей процес буде довгим і потребуватиме значних зусиль з боку України та її союзників. Після закінчення активних бойових дій почнуться складні переговори про відновлення і реінтеграцію окупованих територій, що також займе час", - сказав мольфар.

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