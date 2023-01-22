Коли в ЗСУ можуть з'явитися винищувачі F-16 та аналоги ATACMS: відповідь військового експерта

Експерт не виключив, що до весни отримаємо західну авіацію до складу Сил оборони України.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що передавання F-16 Україні - це питання часу.

Таку думку він висловив виданню УНІАН.

"Отже, питання передачі F-16 - це всього лише питання часу. Причому, наскільки я розумію, питання найближчого часу. Це можуть бути кілька тижнів або кілька місяців. Але як казав Ллойд Остін, вікно можливостей - до весни. Тому я думаю, що, швидше за все, до весни ми отримаємо західну авіацію до складу Сил оборони України", - сказав він.

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Також Жданов нагадав про готовність Британії передати Україні аналоги ракет ATACMS, які можуть бути застосовані за допомогою реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

"Якщо ми отримаємо авіацію і ракети, то ми заповнимо весь список озброєння, яке нам необхідно для перемоги у цій війні", - додав експерт.

Нагадаємо, посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер запевнив, що рішення Нідерландів передати Україні свої винищувачі F-16 зустріне широку підтримку в Сполучених Штатах.

Президент Володимир Зеленський закликав союзників під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорити постачання Україні винищувачів та далекобійних ракет.

F-16 - багатофункціональний легкий винищувач, розроблений General Dynamics у США. 1993 року компанія продала свій авіабудівний бізнес Lockheed Martin.

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