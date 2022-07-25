Коли варто очікувати загострення війни та чому вона може затягнутися - прогноз астрологині

За її словами, наприкінці літа відбудуться значні зміни на фронті.
Астрологиня Ангеліна Вакуліна заявила, що в серпні війна в Україні може загостритися. Також нелегкими часами будуть вересень і жовтень. Тому війна в нашій країні може затягнутися.
Про це Вакуліна написала в Мережі, повідомляє "Уніан".
"Загострення почнуться з середини серпня, і видихнути ми зможемо вже до нового року. Серпень, вересень, жовтень потрясе знатно", - зазначила вона.
Астрологиня додала, що від кінця липня і до кінця літа в Україні активізуються бойові дії. Тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, астрологиня назвала велике місто, яке може повторити долю Маріуполя.
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