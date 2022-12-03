Коли вдасться повернутись до графіків стабілізаційних відключень – в ДТЕК пояснили

Однією з головних умов є те, щоб Росія не завдала чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури.

До стабілізаційних відключень електроенергії за графіками можна буде повернутися після збільшення потужностей в енергосистемі.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

"Зараз головна умова – щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня... Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене", - сказав його.

Сахарук також зазначив, що у Києві, зокрема, зараз намагаються вимикати світло якомога ближче до графіків, але в деяких районах столиці застосовуються аварійні відключення, бо відбуваються локальні перенавантаження мережі.

Екстрені відключення світла в Україні

Росія 23 листопада здійснила масований ракетний удар, зокрема, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі в Україні застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення.

У п'ятницю, 2 грудня, на лівому березі Києва виникли проблеми, через які відключення електроенергії у Дарницькому та Дніпровському районах дещо триваліші, ніж у решті міста.

У суботу зранку, 3 грудня, у Києві знову застосовували екстрені відключення світла.

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