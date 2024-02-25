Коли Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію – Стефанчук розповів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що внесе законопроєкт про мобілізацію на розгляд парламенту, як тільки його опрацює Комітет з питань нацбезпеки та оборони та будуть розглянуті всі правки.

Про це він сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише hromadske.

"Чотири тисячі правок. Він (законопроєкт - ред.) зараз перебуває в Комітеті. Як тільки буде завершений розгляд в Комітеті, він буде внесений до парламенту", - зазначив Стефанчук.

Він додав, що поки навіть невідомо, які правки в цілому є, їх наразі лише зводять в Комітеті.

"До 21-го вносилися правки. От вони внеслися, і далі ми будемо дивитися, коли Комітет буде готовий, він буде внесений (на розгляд парламенту - ред.). Чотири тисячі правок, і всі вони повинні бути розглянуті Комітетом", - резюмував Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чи діятиме вже надана відстрочка, якщо новий закон про мобілізацію ухвалять.

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