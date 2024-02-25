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Коли Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію – Стефанчук розповів

Коли Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію – Стефанчук розповів

Руслан Стефанчук / Фото: Facebook Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук розповів про тисячі правок до законопроєкту про мобілізацію.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що внесе законопроєкт про мобілізацію на розгляд парламенту, як тільки його опрацює Комітет з питань нацбезпеки та оборони та будуть розглянуті всі правки. 

Про це він сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", пише hromadske. 

"Чотири тисячі правок. Він (законопроєкт - ред.) зараз перебуває в Комітеті. Як тільки буде завершений розгляд в Комітеті, він буде внесений до парламенту", - зазначив Стефанчук.

Він додав, що поки навіть невідомо, які правки в цілому є, їх наразі лише зводять в Комітеті.

"До 21-го вносилися правки. От вони внеслися, і далі ми будемо дивитися, коли Комітет буде готовий, він буде внесений (на розгляд парламенту - ред.). Чотири тисячі правок, і всі вони повинні бути розглянуті Комітетом", - резюмував Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чи діятиме вже надана відстрочка, якщо новий закон про мобілізацію ухвалять.

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