Коли відбудеться битва за Покровськ і що вона змінить у наступі росіян — Мусієнко

Відхід ЗСУ з певних позицій під Покровськом не потрібно розцінювати як “тотальну катастрофу”.

У другій половині вересня може відбутися масштабна битва за місто Покровськ, яка ознаменує закінчення російського наступу в Донецькій області, що триває від жовтня минулого року.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.

За його словами, на Покровському напрямку відбуваються не прості бої — після серії успішних штурмів ворога все йде до генеральної битви.

“Думаю, що ця битва [за Покровськ] може стати останньою для російських військ цієї осені і останньою в рамках їхньої наступальної кампанії, яка триває рік, почалася в жовтні 2023 року, розпочавшись з цього напрямку, з боїв за Авдіївку”, — зазначив Мусієнко.

Водночас він закликав не розцінювати відхід ЗСУ з певних позицій під Покровськом як “тотальну катастрофу”, назвавши його вимушеним кроком для збереження боєздатності підрозділів.

“Основною лінією оборони в цій битві буде Покровськ. І ця битва розпочнеться протягом найближчих кількох тижнів. Все покажуть ці бойові дії. Шанси — відбити ці атаки — в українських військ є, хоча бої йдуть важкі”, - підсумував він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку російські окупаційні війська мають перевагу у кількості озброєння та чисельності особового складу, але завдяки діям українських захисників зазнають відчутних втрат.

36 штурмів! Росіяни тиснуть на Покровськ!

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