Коли відбудеться нова мобілізація в РФ і чому зволікає Кремль: пояснення ексголови ГУР

Путіну необхідно провести чергову хвилю мобілізації, але він зволікає, щоб відбулися вибори.

Путінський режим планує у вересні цього року провести заплановані місцеві вибори, у березні наступного – президентські, а потім оголосити нову хвилю мобілізації.

Таку думку висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України та ексначальник ГУР генерал Валерій Кондратюк, передає "Еспресо".

"Ресурс Росії не безмежний. Ні в економіці, ні у військово-промисловому комплексі, ні в людському резерві. З цією шаленою швидкістю, з якою знижується кількість російських підрозділів в Україні – а це орієнтовно до 400-500 людей на добу. Зрозуміло, що Путіну сьогодні необхідно проводити чергову хвилю мобілізації", – каже ексрозвідник.

Кондратюк зауважив, що Кремль намагався зробити мобілізацію прихованою, шляхом надсилання електронних повісток. Але бажаного результату це не дало.

На його думку, в РФ відтягують нову хвилю мобілізацію, щоб провести вибори.

"Ви знаєте, що 11 вересня відбудуться регіональні вибори. Оголошення мобілізації перед ними буде бити по рейтингах влади, а їм перед виборами треба показати або намалювати найкращий результат, який вони уже намагаються оголосити.

Цей результат буде перетікати у вибори президента, які відбудуться у Росії в березні. Для них вкрай важливо засвідчити певний результат і після того оголосити мобілізацію. Вони планують мобілізувати приблизно до 250 тис. людей. Путін збирається воювати не до останнього патрона, а до останнього росіянина", – підсумував генерал-лейтенант.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, коли відбудеться нова хвиля мобілізації в РФ і скільки призвуть до лав окупантів.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву пояснили, що російське командування не зважає великі на втрати на фронті, бо восени в РФ буде нова мобілізація.

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