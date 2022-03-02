"Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо, вимоги росіян залишаються незмінними", - Кулеба

"Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо, вимоги росіян залишаються незмінними", - Кулеба

Україна готова до переговорів, але не готова до прийняття будь-яких російських ультиматумів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в середу, 2 березня.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо", - сказав Кулеба.

Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

Як повідомлялось, 28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією щодо нападу Кремля на Україну. Всі деталі зустрічі зібрав ТСН.ua.