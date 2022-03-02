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"Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо, вимоги росіян залишаються незмінними", - Кулеба

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"Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо, вимоги росіян залишаються незмінними", - Кулеба

Associated Press

Україна готова до переговорів, але не готова до прийняття будь-яких російських ультиматумів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в середу, 2 березня.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо", - сказав Кулеба.

Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги,  які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

Як повідомлялось, 28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією щодо нападу Кремля на Україну. Всі деталі зустрічі зібрав ТСН.ua.

Марк Фейгін про результативність переговорів у Білорусі

Марк Фейгін про результативність переговорів у Білорусі

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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