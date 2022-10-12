Коли відновлять мобільний зв'язок та ефірний сигнал українських телеканалів на звільнених територіях

Голова Держспецзв'язку розповів про ситуацію з різним зв'язком в Україні під час війни.
Відновлення зв'язку після деокупації населеного пункту України триває до 7 днів.
Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі "1+1" в межах телемарафону у день 30-річчя цієї служби.
Він розповів про ситуацію з різним зв'язком в Україні під час війни.
За словами Щиголя, 12 жовтня оператори відновили зв'язок у 10 населених пунктах на Херсонщині, які звільнили за останні два тижні.
"Така сама ситуація наразі на Харківщині. Щойно ЗСУ звільняють міста, туди заїжджають оператори", - сказав Юрій Щиголь.
Нагадаємо, про приєднання України до вільної зони роумінгу Євросоюзу повідомила очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн під час щорічного звернення "Про становище Союзу" в Європарламенті.
Відповідне рішення вона обговорила із президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва.
Раніше країна-агресорка втратила місце в Міжнародному союзі електрозв’язку - одній з найдавніших міжнародних організацій в юрисдикції ООН.
Нагадаємо, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони від союзників.
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