Коли винищувачі F-16 доправлять до України: прем'єрка Данії дала обнадійливу відповідь

Метте Фредеріксен наголосила, що зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

Данські винищувачі F-16 незабаром доправлять до України. Про їх передачу країни домовились ще раніше.

Про це заявила пані прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає "РБК-Україна".

Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

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"Другий меседж дуже чіткий – ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато (військової допомоги – ред.) і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", – сказала прем’єр-міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна отримає перші поставки західних винищувачів F-16 "дуже скоро".

Для F-16 в Україні потрібно обладнати захищені місця, йдеться про підземні споруди, де літаки будуть розташовані та обслуговуватимуться.

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