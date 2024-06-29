Коли винищувачі F-16 з'являться в Україні: експерт назвав важливі умови

Україна розчищає небо для літаків F-16 в очікуванні їхнього прибуття в Україну.

Союзники давно обіцяють передати Україні винищувачі F-16. Однак цього досі не сталося, а заяви Заходу щодо термінів постачання бойових літаків залишаються дуже обережними. На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Івана Уса, затримка зумовлена насамперед складністю і тривалістю підготовки українських пілотів.

Про це він розповів у коментарі "24 Каналу".

За словами експерта, навчання льотного складу триває впродовж 18 місяців і ускладнюється необхідністю знати англійську мову. Тому опанувати навички пілотування американських винищувачів виявилося набагато складніше, ніж, наприклад, артилерійські системи HIMARS.

"Тому зрозуміло, що ця затримка частково пов'язана з підготовкою пілотів", – зазначив Іван Ус.

З іншого боку, західні союзники мають певні побоювання щодо використання F-16 на війні в Україні, особливо тому, що на ці літаки покладаються великі сподівання щодо перелому ситуації на фронті.

"Якщо станеться так, що поява F-16 не дасть очікуваного ефекту, це буде дуже велика антиреклама. Може виникнути психологічне негативне ставлення: ми вам надали зброю, а вона не спрацювала. Тому ця обережність також частково ґрунтується на цьому побоюванні", – пояснив консультант НІСД.

Він додав, що впродовж останніх місяців Сили оборони України активно знищують російську протиповітряну оборону. На думку експерта, це може бути свідченням підготовки до прибуття F-16. Тобто у такий спосіб Україна "розчищає небо" для ефективного і безпечного використання американських винищувачів.

"Як тільки ця робота буде закінчена, F-16 одразу з'являться, адже буде впевненість, що у Росії вже нема тих сил протиповітряної оборони, які завадять винищувачам допомагати Україні повернути всі захоплені Росією території", – зауважив Іван Ус.

Нагадаємо, експерти оцінили, як поява F-16 в Україні вплине на перебіг війни. За словами деяких аналітиків, отримання F-16 як таке не стане переламним моментом у війні, але водночас вимагатиме для їх захисту додаткових систем ППО.

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