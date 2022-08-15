Коли військовослужбовець, а коли злочинець: Жданов пояснив різницю між комбатантом та вбивцею

На підставі чого Україна притягує до відповідальності військовослужбовців РФ та засуджує їх до реальних термінів.

Військовослужбовці регулярних військ як України, так і Росії є комбатантами (особами, які входять до складу збройних сил воюючих держав) і не підлягають переслідуванню.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російські солдати, які ведуть війну проти України та вбивають цивільних громадян, а також військовополонених бійців, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Солдат під присягою, який виконує наказ командира на полі бою, - комботант. Він перебуває у складі регулярного збройного формування. Але якщо солдат починає самостійно вчиняти кримінальні діяння, він стає простим злочинцем. Тоді він підлягає кримінальному переслідуванню. Якщо солдат під час бою вбиває супротивника, це підлягає амністії. Але якщо він вбиває воєнного іншої армії, позбавленого можливості захищатися, або вбиває цивільну особу, він злочинець і повинен нести відповідальність за злочини", - сказав Жданов.

Як повідомляли раніше, російський диктатор Володимир Путін заявив, що його війська чітко виконують усі цілі "спецоперації" на Донбасі.

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