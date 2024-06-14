Коли захлинеться наступ РФ і що для цього потрібно: експерт назвав умови

Щоб кардинально змінити ситуацію на фронті, Силам оборони України необхідно збільшити кількість втрат особового складу російської армії.

Про це розповів військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Якщо ми збільшимо кількість (і Захід нам в цьому допоможе) засобів вогневого ураження, кількість втрат російських військовослужбовців буде така, яку Росія не буде встигати компенсувати внаслідок мобілізації, що триває. Зараз ми можемо констатувати, що 30 тисяч російських військовослужбовців знищили за травень, а треба цю цифру збільшувати, тому що поки що ворог, в принципі, може це компенсувати за рахунок в тому числі й найманців... Як тільки збільшиться кількість цих втрат – все, наступ почне захлинатись", – пояснив Мусієнко.

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Експерт зазначив, що вже зараз ситуація з поповненнями в російській армії "балансує на межі".

"Зараз 30 тисяч десь втрачають – 33 можуть доукомплектовувати внаслідок мобілізації. Тобто, ви бачите, що не тільки компенсують, а ще навіть трішечки більше. Тобто треба орієнтуватися на 35, а до 40 – це взагалі б була непідйомна для них зараз ноша. Вони не можуть більше забезпечити з об'єктивних причин", – зазначив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ. Станом на ранок 14 червня 2024 року ЗСУ знищили 524 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.

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