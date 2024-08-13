Коли захлинеться наступ Росії: полковник СБУ оцінив ситуацію

Росія вже кілька місяців проводить активні наступальні дії на фронті. Контрудар України у Курській області може відтягнути сили РФ зі східних та південних ділянок фронту, проте, коли це станеться й наскільки вплине на перебіг бойових дій, наразі невідомо. Скільки ресурсів є у росіян, щоб продовжувати наступ, оцінив народний депутат від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко в інтерв'ю "Українській правді".

"Це буде залежати від того, які в нас будуть ресурси. Розумієте, що нам дають ресурси кожного місяця, кожного тижня. Ми зараз на великий відсоток залежимо від наших партнерів, від боєприпасів. Ми певну кількість свого виробляємо, але цього геть не достатньо", – зазначив Костенко.

На його думку, якщо партнери забезпечать потреби української армії хоча б на 50%, ЗСУ будуть поступово збивати наступальний потенціал російських окупаційних військ.

"На скільки цього вистачить – важко сказати. Буде залежати від того, якої інтенсивності бойові дії будуть іти", – зауважив нардеп.

Він підкреслив, що прогнози деяких експертів, що Україна і РФ мають час до листопада для здобуття якихось оперативних успіхів, – це лише припущення, пов'язане з датою виборів президента у США.

"Ніхто не знає, як це [вибори в США – ред.] обернеться для нас. Можливо, все так і продовжиться. Можливо, там справді будуть намагатися нас стримати і посадити за стіл перемовин. Ніхто цього зараз не знає. Цього не знає Путін, цього не знає Зеленський, цього не знають навіть ті кандидати, які зараз збираються балотуватись у Сполучених Штатах. По-перше, вони не знають, чи виграють вони", – наголосив полковник СБУ.

Роман Костенко додав, що Дональд Трамп та Камала Гарріс також не знають, як може реалізуватись їхнє рішення та як на нього відреагують Пекін та Москва.

Нагадаємо, Роман Костенко відповів, яка мета операції в Курській області. Нардеп припустив, що в України можуть бути плани і далі Курська.

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