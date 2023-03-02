Коли закінчиться війна: Данілов пояснив, що не все залежить від України

Він наголосив, що ключовою на сьогодні є військова допомога з боку партнерів, а далі все залежатиме від ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що неможливо назвати точні терміни завершення війни, адже це залежить не лише від України.

Про це посадовець повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Данілов сказав, що 2 березня відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому традиційно обговорювали військові питання.

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"Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати, чи це (тривалість війни – ред.) буде місяць, чи два, чи пів року, чи трошки більше. Маємо на увазі, що не все залежить від нас", – пояснив секретар РНБО.

Водночас він зауважив, що задля якнайшвидшого припинення війни ключовою є допомога від західних партнерів України.

"Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів так само є для нас дуже важливою і ключовою в даному питанні. Зараз допомога йде. Я можу сказати, що вона збільшується", – повідомив Данілов.

"Ну і, звісно, (термін закінчення війни – ред.) буде залежати від наших Збройних сил, від наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну. Я точно знаю, що вони ні в якому разі нас не підведуть і все буде добре. Питання тільки часу", – додав посадовець.

Нагадаємо, за оцінкою радника головнокомандувача ЗСУ генерала Віктора Назарова, війна в Україні може тривати ще щонайменше рік.

Раніше очільник військової розвідки Кирило Буданов заявляв про шанси для закінчення війни з поверненням усіх територій станом на 1991 рік вже влітку 2023 року.

Україна може здобути перемогу у війні до кінця 2023 року, якщо Захід передасть державі бойову авіацію. Таку думку висловив екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес. Він зауважив, що на перемогу без західних винищувачів доведеться чекати від трьох до п'яти років.

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