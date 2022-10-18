Коли закінчиться війна: Кирило Буданов надав прогноз на наступний рік

У кінці весни 2023-го війна Росії проти України має закінчитися. Завершенням слід вважати вихід ЗСУ на кордони 1991 року.

Таку думку висловив в інтерв'ю Obozrevatel керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов.

На питання про терміни завершення війни Буданов відповів прогнозом на наступний 2023 рік.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися", - сказав він.

Під "завершенням" Буданов мав на увазі вихід на кордони 1991-го року.

"Для початку, вийдемо на ці кордони", - сказав керівник головного управління розвідки.

Щодо додаткових планів Кирило Буданов розповів про подальші репарації, які має виплачувати Москва.

"Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків", - сказав Буданов.

Деокупація України: актуальна ситуація

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти на правому березі Херсонщини сильно панікують через рух Збройних сил України.

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