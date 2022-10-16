Коли закінчиться війна: Піонтковський назвав два ймовірні періоди і ключове місто

Якщо ЗСУ встигнуть взяти Херсон до зими, Новий рік святкуватимемо у мирній Україні, каже публіцист.

Російський публіцист Андрій Піонтковський, який раніше заявив, що розпад Російської Федерації вже почався, назвав два ймовірні періоди, коли може закінчитися війна в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Алесі Боцман.

За словами Піотковського, чи святкуватимемо ми Новий рік у мирній Україні, залежить від міста Херсон.

"Якщо встигнемо взяти Херсон – у мирній Україні. Якщо не встигнемо до сезонної неминучої паузи, то – весною наступного року. Тобто все зараз залежить від Херсону. І це не лише великий військовий, а й психологічний успіх. З військової точки зору, росіянам варто терміново виводити звідти війська. Евакуювати фактично із оточення", – сказав він.

Піотковський додав: "Я думаю, шанси, що це відбудеться в найближчі 2-3 тижні, до осінньо-зимової паузи, зростають щодня. І це дуже загострить цю елітну боротьбу, людей зі зброєю, які один одного звинувачують. А потім, давайте згадаємо про цих "мобіків": у них нема ані черевик, ані фуфайок, ані зброї, але в них є телефони, де вони читають усі телеграм-канали. І вони бачать, що генерали, президент воюють один з одним у Москві і думають, куди ж нас посилають на смерть. І мотивації нуль. І на фоні того, що влада слабне на тлі розбірок в Кремлі, та й всередині самого бункеру, подумають, куди направити свої автомати".

Війна Росії проти України

Росія розпочала повномаштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Все почалося з тривалого нарощування російських військ від листопада 2021 року вздовж кордону України з РФ і Білоруссю.

Російські війська вторглися до України поблизу Києва, Харкова, Херсона, Чернігова, Сум. Водночас почався наступ у Донецькій та Луганській областях та ракетні обстріли всієї території країни.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв’язана проти України війна вийшла для Росії на стадію "стратегічного цугцвангу".

Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук розказав про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про втрати ворога, які зростають.

"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами – критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись", – процитувала Ковальчука заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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