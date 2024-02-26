Коли закінчиться війна РФ проти України: ексміністр та військовий ЗСУ назвав ймовірний рік

Народний артист України, провідний актор столичного Театру імені Івана Франка і двічі міністр культури Євген Нищук, який із перших днів вторгнення Росії, дав свою оцінку термінів закінчення війни. На його думку, вона не закінчиться раніше весни 2025 року.

Такий прогноз Євген Нищук озвучив в інтерв’ю OBOZ.UA.

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"Дуже відчувається втома від дворічної війни. Мене зараз переводять через певні обставини в Київську область, ближче до дому. Дуже потрібна ротація – не на 10, не на 20 днів. І це я тільки по собі кажу, а стосовно інших – ситуація така сама, чи навіть важча. Але боротьба триває. Вона зараз якраз у такій фазі переломній. Так, ми дуже є залежними від суб'єктивних та об'єктивних партнерських ситуацій на Заході. Але зберігаємо дух сили і прагнення перемоги. Він не згасає, бо є в ім'я тих, кого ми любимо, в ім'я тих, кого ми пам'ятаємо і шануємо", - сказав військовий.

Колишный міністр культури та воїн ЗСУ Євген Нищук. ФОТО: Євген Нищук/Фейсбук

Він закликав українців готуватися до тривалої війни.

"Треба готуватися дуже планово до тривалої боротьби. Скільки ще буде йти війна? Я не військовий аналітик чи експерт. Але думаю, що нас захопить і 2025 рік частково, принаймні весна", - припускає Нищук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News розповів, коли закінчиться війна в Україні.

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