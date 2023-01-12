Коли закінчиться війна та якою буде її ціна: Арестович – про новий наступ РФ і мобілізацію

На думку Арестовича, РФ кине свої резерви у Донецьку і Луганську області, можливо трішки – у Харківську область, трішки – Запорізьку.
Радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні, виходячи із поточної ситуації на фронті.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.
"Головна інтрига – як вони використають 150-200 тис. мобілізованих, які вони накопичили. Де – переважно Донецька і Луганська області, можливо трішки – Харківська область, трішки – Запорізька область, у тому місці, де вона межує з Донецькою. Таким чином окупанти хочуть забезпечити фланги. Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно прикритися збоку. Якщо вони всі ці 200 тисяч притягнуть в Україну і кинуть у бій, нам м'яко кажучи стане невесело", – каже Арестович.
У такому разі ЗСУ будуть "сидіти" в обороні не менше 2 місяців, зазначає він. За словами радника ОП, зараз на території України налічується 210 тис. окупаційних військ.
"Ми їх безумовно розгромимо. Але є два питання: ціна і терміни. Ціна для нас буде страшною. Перш ніж вбити і поранити ці 200 тис., ми самі втратимо десь 20 тисяч. Терміни – 2-3 місяці, виходячи з темпів, як ми їх знищували. Наступне питання – чи зуміють вони зібрати ще нові 200 тисяч, а також озброїти їх. Вони планують це зробити, поки вмиратимуть на фронті попередні 200 тисяч. Якщо їх не зберуть, тоді виникне пауза, яку ми можемо використати для наступу", – зазначив радник Офісу президента.
На думку Арестовича, головне питання – скільки таких циклів зможе дозволити собі Росія, збираючи по 150-200 тисяч мобілізованих.
Новий наступ РФ: що відомо
Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що окупанти можуть кинути все, що мають для спроби нового наступу.
За словами військового експерта Олега Жданова, найбільш вірогідно, що росіяни продовжать кидати всі сили для захоплення Донецької області.
На думку військового експерта Олександра Мусієнка, зараз РФ формує резерви, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни. За словами Мусієнка, Росія може готувати одночасний наступ у декількох напрямках. Зокрема – зі сходу та півночі України.
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін попереджав, що 2023 року росіяни можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії.
Військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу, що росіяни можуть атакувати Сумську область. Їм це буде дуже зручно зробити із Курська.
За інформацією британської розвідки, РФ готує відчайдушний наступ протягом наступних кількох тижнів.
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