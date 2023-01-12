Коли закінчиться війна та якою буде її ціна: Арестович – про новий наступ РФ і мобілізацію

На думку Арестовича, РФ кине свої резерви у Донецьку і Луганську області, можливо трішки – у Харківську область, трішки – Запорізьку.

Радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні, виходячи із поточної ситуації на фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

"Головна інтрига – як вони використають 150-200 тис. мобілізованих, які вони накопичили. Де – переважно Донецька і Луганська області, можливо трішки – Харківська область, трішки – Запорізька область, у тому місці, де вона межує з Донецькою. Таким чином окупанти хочуть забезпечити фланги. Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно прикритися збоку. Якщо вони всі ці 200 тисяч притягнуть в Україну і кинуть у бій, нам м'яко кажучи стане невесело", – каже Арестович.

У такому разі ЗСУ будуть "сидіти" в обороні не менше 2 місяців, зазначає він. За словами радника ОП, зараз на території України налічується 210 тис. окупаційних військ.

"Ми їх безумовно розгромимо. Але є два питання: ціна і терміни. Ціна для нас буде страшною. Перш ніж вбити і поранити ці 200 тис., ми самі втратимо десь 20 тисяч. Терміни – 2-3 місяці, виходячи з темпів, як ми їх знищували. Наступне питання – чи зуміють вони зібрати ще нові 200 тисяч, а також озброїти їх. Вони планують це зробити, поки вмиратимуть на фронті попередні 200 тисяч. Якщо їх не зберуть, тоді виникне пауза, яку ми можемо використати для наступу", – зазначив радник Офісу президента.

На думку Арестовича, головне питання – скільки таких циклів зможе дозволити собі Росія, збираючи по 150-200 тисяч мобілізованих.