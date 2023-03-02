Коли закінчиться війна: у Залужного дали оптимістичний прогноз

Радник Залужного вважає, що війна в Україні закінчиться на полі бою і ніяк інакше.

Радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров дав новий прогноз щодо закінчення бойових дій в Україні. На його думку, війна Росії може тривати ще щонайменше один рік.

Такий прогноз Назаров озвучив в інтерв'ю для німецького інформаційного агентства Der Spiegel.

"Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові", - сказав радник Залужного.

Він підкреслив, що деокупувати захоплені росіянами території вийде тільки під час великого контрнаступу.

"Як наш великий наступ у Харкові, де ми розгромили багато сил противника і звільнили велику територію. Або як наступ у Херсоні", - додав генерал.

Український контрнаступ: терміни та ймовірні напрямки

Україна готується до контрнаступу ЗСУ, який, за інформацією воєнної розвідки, може розпочатися навесні. А поки до країни почали надходити танки з нового пакету західної військової допомоги та триває створення нових добровольчих формувань.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що контрнаступ розпочнеться не так швидко, як би того хотілося українцям. За його припущеннями, можемо розраховувати на контрнаступ приблизно в другій половині весни чи ближче до літа.

А експерт Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua наголосив, що вихід на Азовське узбережжя – стратегічне завдання, бо це відсіче коридор із Росії до Криму та переведе в режим оперативного оточення Запорізьке, Херсонське та Кримське угруповання російських військ.

Життя в окупації: як живуть українці в Сімферополі

Читайте також: