Коли закінчиться війна в Україні і до чого тут США — Жданов озвучив новий прогноз

Війна може завершитися перемогою України в кінці весни чи на початку літа наступного року.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, аналізуючи, про яку дату завершення війни може йти мова в контексті виборів у Сполучених Штатах.

“Я почув у політтехнолога Сергія Гайдая, що така новина, як перемога України у війні, для електорату заходить за 6 місяців до виборів. Він каже, що пізніше не можна і раніше теж. Раніше — забудуть, пізніше — не встигнуть переварити та усвідомити”, — зазначив експерт.

За його словами, якщо ця політтехнологічна схема робоча, то варто брати 8 листопада та відрахувати шість місяців: “Отримуємо травень. Кінець весни-початок літа 2024 року, якщо вірити теорії, що Байден тягне до своєї передвиборчої кампанії. До речі, це дуже ймовірна річ. Всі говорять, що передача F-16 може статися не раніше січня-лютого 2024 року. Це буде марш перемоги на F-16 з розгромом залишків російських військ на нашій території. Виходить 8 травня. З цього американці можуть почати своє передвиборче турне”.

Олег Жданов зауважив, що це лише теорія. “Але додам масла у вогонь — наш президент після саміту НАТО говорив про “ще рік”. Хочеться вірити в те, про що говорять наші військовокомандувачі — є шанси завершити активну фазу бойових дій до кінця цього року”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео з Олегом Ждановим: Дата! Когда закончится война и при чем здесь США? | Олег Жданов

Раніше ТСН.ua зібрав думки українських та західних політиків та військових, чи закінчиться війна цього року.

Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер вважає, що війна в Україні може ніколи не закінчитися.

Також відомий журналіст The Washington Post Девід Ігнатіус в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСНрозповів, як закінчиться війна в Україні.

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