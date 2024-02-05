Коли закінчиться війна в Україні – німецький генерал відповів

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, переконаний, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою. За його словами, "війна закінчиться, коли Україна виграє війну".

Про це він розповів у інтерв’ю виданню RND.

"Я налаштований оптимістично, тому що ми впевнені в тому, що можуть зробити українські Збройні сили, тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки і тому, що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають наполегливість, щоб досягти цього, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", – наголосив він.

Водночас він наголосив, що постачання боєприпасів Україні залишається центральним питанням підтримки Заходу.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг також вважає, що Україні потрібна мобілізація.

"Україні, безперечно, доведеться мобілізувати більше солдатів – просто через кількість втрат. Але ще й тому, що війська, частина яких перебуває на фронті вже 24 місяці, потребують оновлення. Тип та масштаби мобілізації зараз обговорюються в Україні. Це політичний та соціальний переговорний процес, у якому свою роль відіграє демографічна ситуація в Україні. Існує такий розрив між віковими групами сьогоднішніх 20- та 40-річних. Тому українці мають приділяти стільки уваги економічної життєздатності своєї держави, скільки і її військової життєздатності", - резюмував військовий.

Нагадаємо, Росія збільшує витрати на війну – розвідка Британії назвала джерела коштів.

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