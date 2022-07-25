Коли закінчиться війна в Україні та відбудеться повернення Криму - астрологічний прогноз

Астролог також назвав терміни, коли значно погіршиться економічна ситуація.
Астролог Олексій Кириченко розповів, коли закінчиться війна в Україні та чи можна це очікувати 2022 року.
Про це він розповів на своєму YouTube-каналі, пише "Уніан".
За прогнозом астролога, війна в Україні може вщухнути у березні 2023 року.
"Основні бойові дії та проблеми від війни закінчаться до березня 2023 року. Взимку до цього може бути економічна скрута", - каже Кириченко.
Ще рік знадобиться, щоб повністю встановився мир. Остаточно мир буде навесні 2024-го, тоді ж можливий вступ України до ЄС, прогнозує астролог.
Деокупація територій України відбуватиметься упродовж 2023-2025 років. Питання Криму буде вирішене до 2025-2026 року.
Нагадаємо, астрологиня розповіла, коли варто очікувати загострення війни та чому вона може затягнутися.
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