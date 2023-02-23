Коли закінчиться війна в Україні: ясновидець назвав ймовірний місяць

Росія може відкликати свої війська на початку літа.

На початку літа російський диктатор Путін може відкликати свої війська з території нашої держави. Таку думку висловив Ясновидець, цілитель і парапсихолог Валерій Шатилович.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Як зазначається, ясновидець бачить перемогу в результаті відвоювання Україною своїх територій, адже ворог виснажить всі свої ресурси і сили.

“В Росії людей багато і відправляти їх на війну зі зброєю чи без неї можна довгий час. Росія буде вимушена відкликати свої війська. Я вірю, що це станеться на початку літа. Рецепт перемоги залежить від внутрішнього стану людини, від того, чи є в ній ненависть”, - пояснив Валерій Шатилович.

Також він додав, що зараз у українців змінюється психотип: із жертви ми перетворюємося на переможця.

“Довгий час Україна жила під психотипом жертви, нам так подають нашу історію, що нас весь час принижували, ображали, тобто у нас ворог всередині. Ми позиціонуємо себе як жертву. Зараз війна змінює це психотип. Ми з жертви перетворюємося на переможця. Ця зміна дуже впливає на енергетику та майбутнє нашої країни”, - наголосив ясновидець.

Нагадаємо, що у диктатора Путіна погіршується стан здоров’я. Нещодавно у нього стався рецидив його захворювання.

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