Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський зробив нову заяву

За словами Зеленського, план із врегулювання війни має бути обговорений під час другого саміту.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не хоче затягувати війну, тому "потрібно покласти план врегулювання на стіл".

Про це глава держави сказав перед зустріччю із главами держав та урядів ЄС у Брюсселі у четвер, 27 червня.

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"Ми маємо знайти та підготувати цей план (із закінчення війни - ред.) і покласти його на стіл протягом кількох місяців. Ми не маємо багато часу, бо ми маємо багато поранених та вбитих на полі бою та цивільних. Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками", - сказав Зеленський.

За його словами, план із врегулювання війни має бути обговорений під час другого саміту.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, у Брюсселі розпочався саміт лідерів, на який прибув президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі із лідерами країн Євросоюзу Україна підписала із ЄС угоду про безпекові гарантії.

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