Коли закінчиться війна в Україні: Жорін "розніс" прогнози військових експертів

На думку військового, незрозуміло, на які факти спираються експерти, коли прогнозують закінчення війни наступного року.

На думку заступника командира 3-ї ОШБр майора Максима Жоріна, прогнозам сучасних військових експертів можна довіряти не більше, ніж передбаченням тарологів. Ба більше, тарологи навіть мають більше фактів, на які спираються, а прогнози експертів виглядають взагалі безпідставними.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фокусу".

На питання журналістки про ставлення до прогнозів щодо можливого завершення активних бойових дій у 2025-му чи 2026 році, Жорін різко відповів, що від початку війни вже було безліч подібних "прогнозів", жоден з яких не виправдався.

"На що вони [прогнози – ред.] спираються? Скільки схожих прогнозів ми чули за весь цей час? Про те, що восени, за декілька місяців, тижнів, наступного року, щось з цього взагалі хоч якось близько відбулося? Наскільки я пам'ятаю, ні. Скільки разів закінчувалися ракети в Росії — то у вересні, то в грудні, але щоразу щось вони не закінчуються, їх тільки більше стає", – зазначив військовий.

Він наголосив, що взагалі "дуже погано ставиться" до будь-яких прогнозів експертів, тому що не зрозуміло, на які факти вони спираються.

"Ймовірно, навіть у тарологів, до яких я з іронією ставлюся, більше буде фактів, на які вони спиратимуться, ніж у сучасних військових експертів, які про це говорять. Я не розумію, як вони можуть це прогнозувати", – додав Жорін.

За його словами, зараз на фронті склалась ситуація, яка свідчить, що росіяни планують воювати з Україною довго, "доки не впруться дуже сильно". Тому вони розвивають свої власні ресурси й шукають нові за межами РФ, щоб мати можливість продовжувати цю війну.

"Я не бачу, щоб наш противник планував взагалі хоч десь зупинятися. Він, навпаки, нарощує свої сили й інтенсивність бойових дій саме на Сході. Тому я з посмішкою ставлюся до будь-яких прогнозів і радив би людям жити не прогнозами, а реальністю", – зауважив заступник командира 3-ї ОШБр.

Він наголосив, що Україні вистачить ресурсів для тривалої війни за умови раціонального їх використання та правильного підходу до системи управління військами та розвитку ресурсної бази. Але найголовніший ресурс, який є в України – "це ресурс нашого характеру, нашої витривалості".

"Якщо в нас вистачить, як у держави, витривалості, то ми вистоїмо. Я в це абсолютно вірю. Якщо ми будемо кожного разу жити від прогнозу до прогнозу, то ми чекаємо виборів, то чекаємо передання якоїсь зброї, так буде досить складно. Якщо всі включаться, почнуть працювати, то ресурсів у нас вистачить", – запевнив Максим Жорін.

Нагадаємо, на думку Жоріна, наразі ТЦК не мають іншого варіанту проведення мобілізації, ніж рейди та "бусифікація", проте у майбутньому зміни можливі. Однак повністю уникнути мобілізації не вдасться, адже жодна масштабна війна не може триматися лише на плечах добровольців.

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