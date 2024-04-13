Коли закон про мобілізацію набуде чинності – пояснення Веніславського

Президент Володимир Зеленський може не підписати законопроєкт і повернути його до парламенту, якщо він суперечить Конституції.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що закон про мобілізацію почне діяти наступного дня після його підписання президентом України.

Про це він сказав в інтерв'ю "Обозреватель".

"Президент, я думаю, точно підпише законопроєкт. Як я вже сказав, практично всі законодавчі поправки затверджувалися конституційною більшістю. Сам закон було ухвалено з достатньою кількістю голосів. Тим більше, що позиція президента була озвучена неодноразово. Я думаю, що жодних підстав не підписувати цей законопроєкт немає", - зазначив він.

Веніславський зауважив, що президент може не підписати законопроєкт і повернути його до парламенту, якщо він суперечить Конституції. Проте, за його словами, Комітет намагався максимально повно врахувати всі вимоги Конституції.

"Я думаю, що це (підписання закону - ред.) має статися в дуже короткостроковій перспективі. Деякі наші політичні опоненти заявляли, що вони будуть реєструвати постанову про заборону підписання і направлення президенту через те, що не були враховані якраз питання звільнення з військової служби. Якщо це відбудеться, то спочатку необхідно відхилити ці постанови, потім підписати голові Верховної Ради і скерувати на підпис президенту. Тому тут терміни складно назвати, але я думаю, що це буде дуже короткострокова перспектива, тобто це максимум тиждень, 10 днів, – і закон буде підписано", - резюмував Федір Веніславський.

Верховна Рада 11 квітня схвалила законопроєкт про мобілізацію в другому читанні.

Нагадаємо, Веніславський пояснив, чи вважається врученою повістка, вкинута до поштової скриньки.

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