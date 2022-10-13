Коли замість Путіна з'являється двійник: пояснення від ексголови Зовнішньої розвідки

За його словами, диктатор тільки у певних випадках використовує двійників.

Російський диктатор Путін, ймовірно особисто відвідає саміт в Астані, де зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом, а не відправить замість себе двійника.

Про це розповів ексголова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж, інформує "УНІАН".

За його словами, диктатор тільки у певних випадках використовує двійників. Наприклад, Путін панічно боїться замаху, тому використовує "клонів" під час масових заходів.

"Тільки в окремих ситуаціях, коли проводяться масові заходи, якісь привітання — там можливий варіант двійника, тому що він боїться. Він дуже боїться загинути. Один із маркерів — він садив всіх президентів під час COVID-19 за 15-метровим столом. Точно так він боїться загинути від ядерної бомби, терористів і змовників. Він зараз обставив себе п'ятьма спецслужбами, які контролюють еліти і одна одну. Тому він реально виходить (на зустрічі. – Ред.) Я по всіх ситуаціях його знаю, знаю його психологію. Він приймає аргументи тільки потужної сили. І аргументи щодо нього особисто і його режиму", — заявив Маломуж.

Що відомо про двійників Путіна

Очільник української військової розвідки, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники.

"Картинка, скажімо так, вуха, різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися", – звернув увагу начальник ГУР.

У Мережі навіть поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Ймовірні двійники можуть змінюватися залежно від того, на якій події треба з'явитися диктаторові.

22 липня керівник Буданов натякнув, що до Ірану замість Путіна літав його двійник.

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який давно спостерігає за кремлівським диктатором з наукової цікавості, взагалі вважає, що справжній Путін зник з екранів під час свого другого президентського терміну – це 2004-2008 роки.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін натомість припустив, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але він переконаний, що диктатор не випускає двійників "на публіку".

"У нього є двійники оперативні: так, щоб, якщо когось уб'ють, то не його. У трьох машинах поїхало троє людей - кого грохнули, не зрозумієш. У це я охоче повірю. Але все-таки випускати двійника просто на публіку дуже ризиковано. Якби я дізнався про таке, це б мене дуже здивувало", – сказав Фейгін.

Двійники Путіна: с кільки їх існує та хто ними керує – Нічна варта