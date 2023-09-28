Коли ЗСУ будуть біля окупованого росіянами Токмака: експерт зробив важливий прогноз

На думку експерта, все залежатиме від того, як будуть поводитися російські окупанти.

Українські військові продовжують просування у трикутнику Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате. ЗСУ мають усі шанси вже в жовтні бути біля Токмака на Запоріжжі.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Стабільна ініціатива за Силами оборони України, продовжуємо просування в трикутнику Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате. Не виключаю, що найближчим часом будуть ще кращі новини... Вони будуть вказувати на те, що Сили оборони України мають усі шанси в жовтні вже бути біля Токмака... Все залежить від того, як будуть поводитися російські окупанти, бо вони ж можуть продемонструвати "жест доброї волі" та тікати з Токмака. Річ у тому, що якщо ми будемо обходити Токмак, це займе зайвий час. Окрім цього, це буде потребувати і зайвих ресурсів”, – наголосив Олександр Коваленко.

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За його словами, це все може зайняти час, коли нам треба буде вже йти на третю лінію оборони в напрямку Мелітополя.

“У росіян є два сценарії в цьому випадку. Якщо росіяни залишаються в Токмаку, якийсь гарнізон для оборони, наприклад... то вони, з одного боку, там майже всі будуть суїцидніки, а з іншого боку – у них завжди буде можливість своєчасно місто залишити, бо на південь від Токмака є траса 0401... такий собі автобан на Мелітополь. І тому якщо буде якась загрозлива ситуація оперативного оточення, то вони скористаються цією трасою, щоб тікати з міста... Але все це час, тому вони можуть використати саме ось таку тактику затягування”, – зазначив експерт.

Водночас він виключає варіант, за якого українські війська підуть на лобовий штурм Токмака.

Нагадаємо, що Кремль створюватиме проблеми для України навіть без активних бойових дій.

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