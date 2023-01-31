Коли ЗСУ будуть готові до масштабного контрнаступу: озвучено прогноз

Збройним силам України знадобиться кілька місяців, щоб освоїти нові зразки західної зброї та підготувати масштабний контрнаступ.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі каналу "Freeдом".

Як зазначив експерт, існує "певна циклічність" у постачаннях військової техніки та у процесі бойової підготовки ЗСУ.

"Навіть якщо ми повернемося до знаменитої теми танків, то треба розуміти, що ці танки для нас — абсолютно нова зброя, і цю зброю ще необхідно навчитися використовувати саме у нашому бойовому плануванні та вписати в наші тактичні нормативи. Тому об'єктивно з урахуванням циклів, з Враховуючи постачання та процеси навчання військ ми можемо говорити, що друга половина весни-початок літа може стати такою віхою в нашій історії, коли українські війська будуть підготовлені до проведення масованих наступальних операцій ”, — прогнозує Грабський.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у нещодавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

Як пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко, зараз ЗСУ перебувають на етапі, що передує контрнаступу — це "накопичення ресурсів для цього важливого етапу за допомогою наших партнерів, які нам передають зброю".

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов прогнозує, що до кінця серпня 2023 року Україна вийде на державний кордон зразка 1991 року.

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